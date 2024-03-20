Происшествия 20 марта 2024, 16:46 Дрон-камикадзе ВСУ атаковал село под Белгородом Гладков: в селе Долгое в результате атаки дрона-камикадзе пострадал автомобиль РИА «Новости»

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Украинские военные атаковали территорию села Долгое Валуйского городского округа, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, вражеский аппарат сдетонировал, но никто из людей не пострадал.

На место происшествия прибыли представители экстренных и оперативных служб. ВСУ попытались атаковать село при помощи дрона-камикадзе.

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«В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет. Поврежден один легковой автомобиль», — отметил губернатор.

Украинские военные в течение нескольких дней пытались прорваться на территорию России в приграничных районах Белгородской и Курской областей. Чуть больше чем за неделю ВСУ потеряли 3,5 тысячи человек и 23 танка, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.