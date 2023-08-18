Происшествия 18 августа 2023, 11:31 Дрон-камикадзе ВСУ атаковал КамАЗ с фермером в Белгородской области Shot: дрон-камикадзе ВСУ атаковал фермерский КамАЗ в Белгородской области РИА «Новости»

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Беспилотник-камикадзе ВСУ атаковал фермерский КамАЗ в Белгородской области, сообщил Shot. По данным Telegram-канала, ЧП произошло в поле близ села Новопетровка.

Вечером 17 августа местный житель работал на КамАЗе. Около 21:00 по нему пытался нанести удар украинский дрон, рассказал источник канала.

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В результате БПЛА врезался в боковое зеркало грузовой машины, но не сдетонировал. Мужчина, который был за рулем, не пострадал.

У КамАЗа оказалось повреждено только боковое зеркало, уточнил собеседник Shot.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитом системой ПВО беспилотнике над селом Никольским в Шебекинском городском округе.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — добавил глава региона.

Гладков также напомнил, что данные о появлении беспилотника можно передавать по номеру 122, обращаться к полицейским, в дежурные службы.

Помимо этого, он обратил внимание на новое мобильное приложение «Радар» для отслеживания дронов. Его представило движение «Народный фронт».

«Приложение позволяет передать оперативную информацию в силовые структуры для анализа и быстрого принятия решения», — пояснил Гладков.