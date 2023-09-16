Происшествия 16 сентября 2023, 18:51 Дрон-камикадзе ВСУ атаковал Белгородскую область в районе села Долгое Валуйское Губернатор Гладков: Белгородскую область атаковал дрон-камикадзе ВСУ РИА «Новости»

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Украинский дрон-камикадзе нанес удар по селу Долгое Валуйское. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Повреждение получила водонапорная башня. В ближайшее время аварийные службы приступят к восстановительным работам», — уточнил глава области.

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Ранее днем над Белгородской областью силами ПВО сбили украинский беспилотник, об этом сообщили в Минобороны. Атаку дрон пытался осуществить примерно в 13:00. Где именно удалось уничтожить вражеский аппарат, в ведомстве не сообщили.

Также этим утром, 16 сентября, российские силы уничтожили по одному беспилотнику над Калужской и Тверской областями.