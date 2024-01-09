Важное 09 января 2024, 14:34 Дрон-камикадзе врезался в резервуар на нефтебазе в Орле Telegram-канал «112»: дрон-камикадзе влетел в резервуар на нефтебазе в Орле

Читать 360tv в

Дрон-камикадзе врезался в резервуар на нефтебазе «Орелнефтепродукт» в Орле. Об этом сообщил источник Telegram-канала «112».

По предварительным данным, пожара не произошло. Никто не пострадал.

Реклама

Издание опубликовало кадры с места атаки. Оттуда поднимается густой черный дым.

Официальной информации о происшествии не поступало.

Орловская область сравнительно редко подвергается атакам украинских боевиков. В ночь на 30 декабря над ней и еще тремя российскими регионами (Московской, Брянской и Курской областями) перехватили украинские беспилотники. Ранее, в начале ноября, осколком снаряда ранило заместителя председателя горсовета Орла, племянника бывшего губернатора Орловской области Владимира Строева. СМИ сообщали, что мужчине предстоит операция.