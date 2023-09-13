13 сентября 2023, 08:53
Дрон-камикадзе пытался атаковать Редкинский опытный завод в Тверской области
Baza: дрон-камикадзе пытался атаковать Редкинский опытный завод под Тверью
Территорию Редкинского опытного завода в Тверской области попытался атаковать беспилотник-камикадзе. Об этом сообщил источник Telegram-канала Baza.
По его информации, попытка атаки произошла 13 сентября около 04:00. Неизвестный БПЛА упал на территории склада, которую арендует у завода компания «Спецпефтьпродукт».
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После произошел взрыв. В результате повреждения получила одна пустая цистерна. Помимо этого, в ближайшем здании на территории завода оказались выбиты окна.Никто не пострадал, подчеркнул источник Baza.
Беспилотники
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