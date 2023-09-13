Происшествия 13 сентября 2023, 08:53 Дрон-камикадзе пытался атаковать Редкинский опытный завод в Тверской области Baza: дрон-камикадзе пытался атаковать Редкинский опытный завод под Тверью РИА «Новости»

Читать 360tv в

Территорию Редкинского опытного завода в Тверской области попытался атаковать беспилотник-камикадзе. Об этом сообщил источник Telegram-канала Baza.

По его информации, попытка атаки произошла 13 сентября около 04:00. Неизвестный БПЛА упал на территории склада, которую арендует у завода компания «Спецпефтьпродукт».

Реклама

После произошел взрыв. В результате повреждения получила одна пустая цистерна. Помимо этого, в ближайшем здании на территории завода оказались выбиты окна.Никто не пострадал, подчеркнул источник Baza.