04 февраля 2024, 13:33
Дрон-камикадзе атаковал село в Белгородской области
Гладков: село Старый Хутор в Белгородской области попало под атаку БПЛА
Украинский дрон-камикадзе атаковал село Старый Хутор Валуйского городского округа в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Село Старый Хутор оказалось под атакой ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших после взрыва нет, в одном из домовладений повреждения получили забор и гараж. На место прибыли оперативные службы», — написал он.
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В субботу, 3 февраля, украинские боевики нанесли удар по селу Вязовое Краснояружского района, пострадал корпус местного сельскохозяйственного предприятия.
Ранее в воскресенье под огнем ВСУ также оказались инфраструктурные объекты связи в Курской области. Глава региона Роман Старовойт отмечал, что аварийные бригады начнут их восстановление, когда обстановка станет полностью безопасной.
Военный эксперт Евгений Михайлов объяснял «360», что в свете неудач на фронте ВСУ усилят теракты на территории России.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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