Происшествия 16 мая 2023, 10:09 Дрон-камикадзе атаковал пропускной пункт под Брянском — Shot Shot: ночью дрон-камикадзе атаковал пропускной пункт под Брянском

Читать 360tv в

Беспилотник совершил атаку на пропускной пункт в Брянской области. Все произошло прошедшей ночью, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, примерно в 23:00 15 мая взрыв раздался на крыше административного здания автомобильного пункта пропуска «Новые Юрковичи». Он находится в 350 метрах от границы, в Климовском районе.

Реклама

По предварительной информации, на кровлю мог рухнуть беспилотный летательный аппарат с боевой частью. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее во вторник появилась информация о том, что БПЛА упал на территорию санатория МВД под Смоленском. Медсестра нашла беспилотник вечером в понедельник. Женщина вызвала на место происшествия полицию. Уточняется, что дрон был с видеокамерами. Правоохранительные органы его осмотрели, взрывных устройств на нем не обнаружили.