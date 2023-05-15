Происшествия 15 мая 2023, 15:06 Дрон-камикадзе атаковал поселок в Брянской области — Shot Shot: дрон-камикадзе взорвался в поле в поселке Белая Березка Брянской области

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Поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области подвергся атаке дрона-камикадзе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

По данным авторов канала, беспилотник упал в поле. БПЛА рухнул в 400 метрах от границы и после этого взорвался на земле. При атаке дрона никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали.

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Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотник атаковал консервный завод «Консервсушпрод» в городе Стародубе. С помощью БПЛА сбросили боеприпас на крышу предприятия, из-за чего она получила повреждения. Глава региона отметил, что при происшествии никто не пострадал.

Другой дрон ВСУ обстрелял административное здание в Стародубе. Ранения никто не получил. На место обстрела выезжали сотрудники оперативных служб.