Важное 19 февраля 2024, 14:51 Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области Гладков: инфраструктурный объект в Белгородской области попал под атаку дрона

Читать 360tv в

В селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа инфраструктурный объект подвергся атаке дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Речь идет об объекте связи, уточнил глава региона. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал.

Реклама

«Оперативные службы выехали на место», — добавил Гладков.

Днем 19 февраля в приграничном районе Белгородской области с помощью стрелкового оружия сбили украинский дрон-камикадзе. Боеприпас сдетонировал в воздухе. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Вечером 17 февраля Гладков сообщил, что в результате обстрела ВСУ села Безымено пострадал один человек. Снаряд взорвался перед трактором, водитель получил контузию и сотрясение головного мозга. Раненого доставили в медицинское учреждение.