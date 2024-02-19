19 февраля 2024, 14:51
Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области
Гладков: инфраструктурный объект в Белгородской области попал под атаку дрона
В селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа инфраструктурный объект подвергся атаке дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Речь идет об объекте связи, уточнил глава региона. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал.
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«Оперативные службы выехали на место», — добавил Гладков.
Днем 19 февраля в приграничном районе Белгородской области с помощью стрелкового оружия сбили украинский дрон-камикадзе. Боеприпас сдетонировал в воздухе. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Вечером 17 февраля Гладков сообщил, что в результате обстрела ВСУ села Безымено пострадал один человек. Снаряд взорвался перед трактором, водитель получил контузию и сотрясение головного мозга. Раненого доставили в медицинское учреждение.
Беспилотники
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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