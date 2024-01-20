20 января 2024, 19:23
Дрон-камикадзе атаковал белгородское село Колотиловка
Гладков: дрон-камикадзе сбросил боеприпас в селе Колотиловка
ВСУ применили дрон-камикадзе для атаки на село Колотиловка Краснояружского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Информация появилась в его Telegram-канале.
«В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет. Поврежден инфраструктурный объект связи», — уточнил глава региона.
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О каком именно объекте речь, Гладков не уточнил, других подробностей также не привел.
В субботу, 20 января, ВСУ также атаковали с помощью дрона-камикадзе окраину села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. После его падения с последующей детонацией повредило линию газоснабжения. Из жителей никто не пострадал.
Кроме того, под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В результате в одном частном жилом доме выбило окна и посекло фасад.
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