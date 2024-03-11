Происшествия 11 марта 2024, 17:54 Дрон-камикадзе атаковал автомобиль в белгородском селе Новое Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе на машину в селе Новое РИА «Новости»

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Украинские военные предприняли очередную попытку атаки на населенные пункты Белгородской области. Вечером 11 марта они использовали дрон-камикадзе, повредивший машину в селе Новое, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Село, где произошло ЧП, находится в Волоконовском районе области.

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«Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — написал Гладков.

В результате никто не пострадал, но в автомобиле выбило стекла.