11 марта 2024, 17:54
Дрон-камикадзе атаковал автомобиль в белгородском селе Новое
Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе на машину в селе Новое
Украинские военные предприняли очередную попытку атаки на населенные пункты Белгородской области. Вечером 11 марта они использовали дрон-камикадзе, повредивший машину в селе Новое, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Село, где произошло ЧП, находится в Волоконовском районе области.
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«Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — написал Гладков.
В результате никто не пострадал, но в автомобиле выбило стекла.
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