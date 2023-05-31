Происшествия 31 мая 2023, 08:38 Дрон-камикадзе атаковал Афипский НПЗ в Краснодарском крае Shot: Афипский НПЗ в Краснодарском крае загорелся после атаки беспилотника «ВКонтакте»

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Пожар произошел на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае после атаки беспилотника. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, обломки дрона повредили установку по переработке нефти, в результате чего начался пожар. Огонь охватил 100 квадратных метров. Глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что возгорание на НПЗ удалось оперативно ликвидировать. Никто не пострадал.

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«Пожар на Афипском НПЗ полностью ликвидирован. Благодарен всем нашим службам за оперативную и профессиональную работу», — написал он в своем Telegram-канале.

Беспилотник также атаковал Ильский НПЗ в Краснодарском крае, произошло это около 03:00. Дрон упал на территорию предприятия, но не сдетонировал. Возгорания не произошло. Повреждений и пострадавших нет. Эвакуация сотрудников не потребовалась.

Накануне утром восемь украинских беспилотников атаковали гражданские объекты в Москве и области, пять из них уничтожили. Незначительные повреждения получили несколько домов, два человека обратились за медицинской помощью. После нападения беспилотников на Москву Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.