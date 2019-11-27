Дробилка зажала руку рабочего на спичечной фабрике в Уфе

20 ноября машинист оборудования работал за барабанной дробилкой. Его задачей было подавать материалы для рубки отходов древесины. Во время работы правая рука рабочего оказалась между барабаном и транспортерной лентой. Сотрудник не мог достать ее из дробилки.

По информации сайта «Дни.ру», потерпевшего госпитализировали. Сотрудники скорой помощи отвезли его в городскую клиническую больницу № 18. Медики вынесли диагноз — открытый вывих и рана правого предплечья.