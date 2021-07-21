Дрифтеров задержали в Санкт-Петербурге

Полиция задержала двух дрифтеров в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию о происшествии сообщили очевидцы. Правоохранители задержали дрифтеров и доставили в отделение. Также возникли сомнения по поводу подлинности их автомобильных номеров.

«На маркируемых деталях кузова вин номера не читались и предположительно были вварены кустарным способом», — рассказали в пресс-службе.

На нарушителей составили административные протоколы. Также решается вопрос о заведении уголовного дела из-за подделки номеров.