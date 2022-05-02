Дрифтер погиб, провалившись под лед в Иркутской области. Видео

Под лед реки Ангары в Иркутской области провалился автомобиль Mitsubishi, водитель погиб. В Сети появилось снятое очевидцами видео с места инцидента, о котором сообщила накануне пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

По данным спасателей, о происшествии стало известно в 13:17 1 мая. Машина погрузилась под лед в 20 метрах от берега вблизи села Русский Мельхитуй. На кадрах видно, как автомобиль стремительно уходит на дно. Глубина воды в месте провала составляет два метра.

Вечером того же дня выход на лед для троих рыбаков в Иркутской области закончился более благополучно. Компания приехала на квадроцикле, и он провалился под лед. Рыбаки за несколько часов не смогли вытащить технику и решили не рисковать, передвигаясь по тонкому льду. Они вызвали спасателей, и те транспортировали компанию на берег.

Сотрудники МЧС по региону напомнили, что на местных водоемах идет «интенсивный процесс разрушения льда», поэтому выезд и выход на лед смертельно опасны.

В конце марта RТ написал о том, что в Иркутске под лед провалились трое подростков, один погиб.