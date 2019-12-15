Дрифт вокруг новогодней ели обошелся жителю Владивостока почти в 700 тысяч рублей

Молодой человек въехал на Subaru Forester на центральную площадь Владивостока, где дрифтовал вокруг новогодней елки. Двадцатилетний водитель не справился с управлением и врезался в новогоднюю декоративную фигуру. После этого хулиган скрылся.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали нарушителя и провели тест на алкогольное опьянение. Результаты показали, что молодой человек был трезв.

Водитель повредил главный символ 2020 года — светодиодную фигуру мыши с сыром, сообщили в мэрии. Отремонтировать ее уже не получится, поэтому в администрации решили заказать новую светодиодную фигуру.

Центральную площадь города в дальнейшем перекроют, чтобы подобные происшествия больше не повторялись. Об этом рассказала начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана Шупиро.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Теперь молодому человеку предстоит выплатить 677 тысяч рублей, чтобы компенсировать траты на замену поврежденной декоративной фигуры.