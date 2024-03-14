Происшествия 14 марта 2024, 10:19 ДРГ попыталась прорваться в Белгородскую область. Известно о 12 уничтоженных боевиках Shot: у границы Белгородской области уничтожили 12 диверсантов, бой продолжается РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинская ДРГ предприняла попытку прорыва в Белгородскую область. У границы уничтожены уже 12 диверсантов и две машины Bradley, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, диверсионная группа подошла со стороны украинской деревни Поповка к селу Сподарюшино. Сейчас там идет бой, указал собеседник Shot.

Реклама

По предварительным данным, в составе ДРГ около 30 человек. Российские военные работают над пресечением попытки прорыва противника, подчеркнул источник. По его словам, в боестолкновении принимает участие авиация.

Кроме того, под обстрелом находятся Грайворон и Козинка, заключил он.

Официально эти данные подтверждены не были. Губернатор региона Вячеслав Гладков не публиковал данные на этот счет. В Минобороны также пока не делали никаких заявлений.

Ранее попытку прорыва противника в Курскую и Белгородскую область пресекли 12 марта.