06 августа 2023, 15:16
Дрейфующую морскую мину обнаружили неподалеку от Севастополя
Губернатор Севастополя Развожаев: морскую мину нашли в районе пляжа «Любимовка»
Дрейфующую морскую мину обнаружили на расстоянии менее 100 метров от берега в районе пляжа «Любимовка» в Севастополе. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Михаил Развожаев.
По его словам, мина движется в сторону Северной бухты.
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«Оповестили все экстренные службы, на месте работают представители флота. Мину отбуксируют в безопасное место, если позволит ее состояние. Если нет, ее уничтожат в акватории в ближайшее время», — написал губернатор.
Развожаев предупредил горожан, что взрыв может быть весьма громким, и попросил их доверять исключительно официальным источникам информации.
Днем ранее рядом со Севастополем обнаружили движение неизвестного беспилотного морского дрона. Ситуацию взяли под свой контроль силы военно-морского флота и уничтожили его в безопасной для туристов и судоходства зоне.
Севастополь
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