30 января 2024, 12:48
Драматург Гельман рассказал о своем состоянии после аварии в Москве
Драматург Гельман сломал обе ноги после ДТП в центре Москвы
Российский драматург и сценарист Александр Гельман рассказал о своем состоянии после вчерашней аварии. Ему наложили гипс на обе ноги, сообщил он в беседе с «360».
«У меня гипс на обеих ногах, переломы. Чувствую себя более-менее нормально», — поделился Гельман.
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Драматурга сбила машина вечером 29 января. ДТП произошло возле Театра имени Пушкина в Москве. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу в переулке у театра, когда из-за поворота на Тверской бульвар вылетела черная BMW.
Гельман подчеркнул, что сбивший его водитель оказал ему необходимую помощь и вызвал медиков и полицейских. Хотя 90-летний драматург все же считает, что владелец иномарки должен понести наказание.
«Я считаю, надо прав лишить», — сказал он.
Сценарист находится на лечении дома. Восстановление займет несколько месяцев.
ДТП
Москва
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