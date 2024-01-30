Эксклюзив 30 января 2024, 12:48 Драматург Гельман рассказал о своем состоянии после аварии в Москве Драматург Гельман сломал обе ноги после ДТП в центре Москвы Anatoly Lomokhov/Global Look Press

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Российский драматург и сценарист Александр Гельман рассказал о своем состоянии после вчерашней аварии. Ему наложили гипс на обе ноги, сообщил он в беседе с «360».

«У меня гипс на обеих ногах, переломы. Чувствую себя более-менее нормально», — поделился Гельман.

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Драматурга сбила машина вечером 29 января. ДТП произошло возле Театра имени Пушкина в Москве. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу в переулке у театра, когда из-за поворота на Тверской бульвар вылетела черная BMW.

Гельман подчеркнул, что сбивший его водитель оказал ему необходимую помощь и вызвал медиков и полицейских. Хотя 90-летний драматург все же считает, что владелец иномарки должен понести наказание.

«Я считаю, надо прав лишить», — сказал он.

Сценарист находится на лечении дома. Восстановление займет несколько месяцев.