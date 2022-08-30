«Дрались чем попало». Неизвестные устроили массовую потасовку в Коммунарке

Массовую драку устроила группа неизвестных на улице Липовый парк в поселке Коммунарка. В столичном главке МВД «360» сообщили, что начали проверку по факту случившегося.

Информация о происшествии появилась накануне поздно вечером в ряде Telegram-каналов. По словам очевидцев, в потасовке участвовали почти 20 человек, они хватали, что попадется под руку, и наносили друг другу удары.

В ГУ МВД по Москве «360» заявили, что сейчас правоохранители проводят проверку, устанавливая личности всех, кто участвовал в драке. Как пояснили в ведомстве, когда полиция прибыла на место происшествия, конфликт уже закончился.

Один из местный жителей рассказал «Известиям», что его якобы едва не зарезали ножом. По его словам, он просто сидел на лавке во дворе, когда началась драка.

«Чуть меня не прирезали, беспредельщики. Там толпа была. Они не понимали, кого бить, кого не бить, они там толпой нападали», — добавил мужчина.