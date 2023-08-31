Происшествия 31 августа 2023, 22:17 Драку в московском ТЦ назвали постановочной Mash: драка спортсменов и зрителей в московском ТЦ «Ривьера» была постановкой РИА «Новости»

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Драка спортсменов со зрителями в московском торговом центре «Ривьера» оказался постановочной. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Драка в московском ТЦ „Ривьера“ оказалась постановочной. По нашей информации, так промоушен решил привлечь внимание к своим боям», — уточнили в публикации.

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По данным канала, карт-бланш на перформанс получил боец Шовхал Чурчаев. Правоохранители успели задержать особо буйных участников акции. Уже в отделе они признались, что конфликт был частью постановочным.

Информация о «драке» появилась вечером в четверг, 31 августа. В торговый центр прибыли правоохранители. Полицейские занялись поисками участников потасовки и после проверки обещали принять решение «в установленном законом порядке».

В Электростали 27 августа также произошла массовая драка. Два человека получили ножевые ранения. Их увезли в больницу, а по факту потасовки правоохранители возбудили уголовное дело.