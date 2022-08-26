Драку со стрельбой устроили в ЖК «Новое Пушкино»

В жилом комплексе «Новое Пушкино» неизвестные устроили драку. По информации источника «360», один из участников конфликта достал пистолет и несколько раз выстрелил.

Все случилось под окнами жилой многоэтажки. Несколько человек что-то не поделили. Мужчины развязали драку. На место подбежал еще один человек и раздались два выстрела. Кто-то из прохожих крикнул «вызывайте полицию». После этого участники конфликта поднялись с земли и удалились с места происшествия. Позже появились кадры — на тротуаре возле дома появились лужи крови.

На днях на 2-й Магистральной улице в Москве случилась массовая драка со стрельбой. Отношения решили выяснить около 50 человек. На место происшествия прибыли правоохранители. Они доставили нарушителей порядка в отдел полиции. По предварительным данным, пострадали семь человек.

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