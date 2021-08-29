Больше ста мигрантов устроили массовую драку на востоке Москвы

Очередная массовая драка мигрантов случилась возле хостела на Бабаевской улице в Москве. Подробности конфликта раскрыл телеканал РЕН ТВ.

Известно, что участников драки было значительно больше сотни. О причинах пока ничего не известно, но конфликт закончился массовыми задержаниями. По предварительным данным, в отделы полиции доставили не меньше 150 человек. Обстоятельства выясняются.

Сведения о новых драках между иностранными гражданами приходят практически ежедневно. Некоторые столкновения заканчиваются поножовщиной. Чаще всего конфликты возникают на бытовой почве, иногда драться начинают не только на улице, но и внутри зданий — прямо в гостиницах или даже в ТЦ.

Участившиеся драки прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что большинство иностранцев добросовестно трудятся и не нарушают порядок. Но к тем, кто не соблюдает российские законы, будут приниматься строгие меры.

«Таким гостям мы не рады», — подытожил градоначальник.

Но мэр отметил, что отток мигрантов во время пандемии привел к недостатку рабочей силы.