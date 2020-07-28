Арестован участник смертельной драки в Барнауле

27 июля в районе Старого базара в Барнауле около одного из развлекательных заведений произошла драка с участием нескольких человек, в ходе которой погиб 40-летней мужчина, получивший не совместимые с жизнью травмы.

«По ходатайству следователя СК в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями устанавливаются обстоятельства, а также мотивы произошедшего. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила «360» старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко написал в Instagram, что его глубоко потрясло убийство мужчины, произошедшее на глазах жены и десятков прохожих. Он назвал случившееся вопиющем случаем недопустимой жестокости.

«Правоохранительные органы доложили мне по ситуации и о том, что подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело. Слежу за ходом расследования. Убежден, реакция на подобные случаи должна быть самой жесткой, а виновные должны отвечать по всей строгости закона. Такого в нашем крае нельзя допускать!» — написал губернатор края.

Он подчеркнул, что преступление получило широкий общественный резонанс, а также выразил соболезнования родным и близким погибшего.