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    28 июля 2020, 23:40

    Арестован участник смертельной драки в Барнауле

    Анастасия Кукова , Иван Степанов

    СУ СК РФ по Алтайскому краю сообщил об аресте подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью в Барнауле. Потерпевший умер в ходе драки. В отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

    27 июля в районе Старого базара в Барнауле около одного из развлекательных заведений произошла драка с участием нескольких человек, в ходе которой погиб 40-летней мужчина, получивший не совместимые с жизнью травмы.

    «По ходатайству следователя СК в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями устанавливаются обстоятельства, а также мотивы произошедшего. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила «360» старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

    Губернатор Алтайского края Виктор Томенко написал в Instagram, что его глубоко потрясло убийство мужчины, произошедшее на глазах жены и десятков прохожих. Он назвал случившееся вопиющем случаем недопустимой жестокости.

    «Правоохранительные органы доложили мне по ситуации и о том, что подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело. Слежу за ходом расследования. Убежден, реакция на подобные случаи должна быть самой жесткой, а виновные должны отвечать по всей строгости закона. Такого в нашем крае нельзя допускать!» — написал губернатор края.

    Он подчеркнул, что преступление получило широкий общественный резонанс, а также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

    Новости SMI.FM