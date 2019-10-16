Драка за торт: в Кургане подрались представители кондитерских компаний

Участница инцидента сама сообщила СМИ об инциденте: «Бывает и такое, что приходишь утром, а на твоих полках стоят конкуренты, начинаешь их сдвигать».

Выставляя товар в ТРЦ «Рио», девушка увидела, что на ее полке находятся торты другой компании. Она убрала их вниз и сделала замечание конкурентам, однако в ответ услышала нецензурную брань. Девушку «схватили за волосы и с силой приложили о металлическую стойку».

По словам представителя фабрики-конкурента, все произошло наоборот, и это их продукцию сбросили с полок, а на представителя напали.

Участники конфликта сняли побои и обратились в полицию. Пресс-служба областного УМВД сообщила, что по факту происшествия проводится проверка.