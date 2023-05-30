30 мая 2023, 14:55
Драка, в которой погибли два человека, произошла в колонии в Хабаровске
В исправительной колонии в Хабаровске в результате драки между осужденными погибли два человека. Об этом написал «ФедералПресс» со ссылкой на Следственный комитет РФ по региону.
Драка началась после того, как один из осужденных узнал о возможном сотрудничестве другого осужденного с администрацией. Он собрал группу из 10 человек и напал на мужчину. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте. Также во время драки умер еще один ее участник, сообщил newizv.ru.
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Осужденного, который стал инициатором конфликта, отправят в суд для озвучивания ему приговора.
Драки
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