Драка со стрельбой произошла во дворе частного дома в Сочи. Видео

Около 10 мужчин устроили драку на улице Бакинской в Сочи. Один из участников с оружием в руках начал отгонять оппонентов с криком: «Это мой дом».

Потасовку сняли на видео очевидцы. В какой-то момент конфликтующие переместились во двор. Оттуда послышались выстрелы. Вскоре мужчины скрылись.

Информацию о происшествии подтвердили в краевом главке МВД. По данным ведомства, сообщение о стрельбе поступило в дежурную часть около 13:00. На место ЧП оперативно прибыли правоохранители. Они опросили очевидцев, составили ориентировку на предполагаемых участников конфликта.

Сейчас их розыск продолжается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В полиции не уточнили данные о том, был ли кто-то ранен в результате случившегося.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов предложил ужесточить правила выдачи разрешения на оружие. Инициатива поступила после трагедии в Казани, где 19-летний Ильназ Галявиев напал на школу и убил девять человек.