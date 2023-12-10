Происшествия 10 декабря 2023, 09:02 Драка со стрельбой произошла в одном из баров Екатеринбурга E1.ru: в Екатеринбурге посетители бара устроили драку со стрельбой РИА «Новости»

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Конфликт посетителей бара в Екатеринбурге закончился массовой потасовкой и стрельбой. Об этом сообщило издание E1.ru.

ЧП произошло в заведении на улице Розы Люксембург. Между двумя компаниями завязалась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку.

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«Охранники начали разнимать людей, но это совсем не помогло. В посетителей и персонал полетели бутылки и стаканы. В какой-то момент все услышали хлопок, люди закричали, что видели оружие и рванули на кухню», — рассказал о ситуации один из очевидцев.

На место прибыли полицейские и медики скорой помощи, несколько человек получили глубокие порезы осколками от разбитой посуды.

Издание Ura.ru уточнило, что информация об огнестрельных ранениях среди посетителей не поступала. Официально этот конфликт в МВД по Екатеринбургу пока не прокомментировали.

Ранее мужчина с аэрозольным пистолетом устроил драку около бара в Челябинске, его задержали патрулировавшие улицу сотрудники ГИБДД.