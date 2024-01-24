Происшествия 24 января 2024, 00:45 Драка со стрельбой произошла в Люберцах МВД: конфликт со стрельбой произошел в Люберцах Freepik

Читать 360tv в

Жители Люберец Московской области устроили стрельбу на улице. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД России.

«В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими была выявлена видеопубликация, на которой запечатлен конфликт между гражданами, а также слышны звуки, похожие на выстрелы», — заявили в ведомстве.

Реклама

В публикации отметили, что по факту случившегося начали проводить проверку. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстановку, устанавливают участников конфликта.

Ранее на видео попала драка с поножовщиной в ночном клубе Дагестана. На кадрах видно, как один из участников ссоры говорил с оппонентом на повышенных тонах, а потом его резко ударили по лицу. В итоге началась потасовка, во время драки гости пытались выбить нож из рук участника боя.