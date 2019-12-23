23 декабря 2019, 16:57
Драка со стрельбой произошла в Кронштадте
В минувшее воскресенье в одном из кафе Кронштадта произошла пьяная потасовка, закончившаяся стрельбой. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, потасовка произошла в кафе «Старая крепость», которое находится на улице Восстания. По словам очевидцев, драку сопровождали звуки, похожие на выстрел. По прибытии на место происшествия правоохранители задержали 34-летнего подозреваемого.
Он признался, что выстрелил из травматического пистолета в целях самообороны, поссорившись с другим посетителем. ИА Nаtiоn Nеws уточнило, что пострадавшим оказался 23-летний горожанин. Медики оказали ему необходимую помощь и отпустили домой.