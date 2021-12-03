Драка школьников на уроке биологии закончилась смертью одного из них

Учащийся одной из школ Комсомольска-на-Амуре убит в ходе школьной драки. Возбуждено уголовное дело, прокуратура начала проверку.

Два школьника подрались на уроке биологии в ходе ссоры, причина которой не уточняется, в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Один сильно ударил другого по голове, его противник потерял сознание. Врачи пытались спасти его, но в итоге констатировали смерть.

Прибывшие сотрудники Следственного комитета возбудили уголовные дела по статьям о халатности и причинении тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшего смерть.

Ранее московский подросток оказался травмирован после того, как в ходе игры в футбол случился конфликт из-за мяча. Перепалка быстро переросла в жестокую драку. Несколько тяжелых ударов привели к травме головы у парня. Его срочно отправили в больницу. Полиция начала проверку по этому делу, выясняются обстоятельства.