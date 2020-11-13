Драка санитара и пациента в психбольнице Москвы попала на видео

Видео драки санитара и пациента появилось в Сети. На опубликованных кадрах видно, как мужчина после приема лекарств отходит от стола медсестры, но его останавливает санитар. После этого между ними завязывается драка. Санитар валит пациента на пол и тащит за руки.

Как сообщила BAZA, ролик снят в московской психиатрической больнице №5, в отделении для буйных.

В департаменте здравоохранения Москвы «360» подтвердили, что конфликт действительно был, но произошел в 2018 году.

После происшествия руководство провело внутреннюю проверку. Распустивших руки в отношении пациентов санитаров уволили 26 февраля 2018 года.