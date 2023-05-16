Эксклюзив 16 мая 2023, 21:28 Драка с участием школьников и взрослых случилась в Ингушетии Видео «360»: возле школы в Ингушетии случилась драка с участием взрослых и детей

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Драка с участием подростков и взрослых случилась возле школы в селе Кантышево Назранского района Ингушетии. В распоряжении «360» оказалось видео с места конфликта.

Потасовка возле сельской школы произошла днем 15 мая. Несколько учеников что-то не поделили между собой, и словесная перепалка переросла в драку. Отец одного из мальчиков решил заступиться за сына, устроив «второй раунд».

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Однако победителем из драки подросток не вышел. Судя по кадрам, взрослый решил самостоятельно разобраться с обидчиком. В этот момент на место происшествия подоспел школьный охранник. В итоге дерущихся удалось разнять, но произошедшим уже заинтересовались правоохранители.

В пресс-службе прокуратуры Ингушетии сообщили, что сотрудники надзорного ведомства организовали проверку по факту стычки. Они установят все обстоятельства случившегося, после чего дадут этому правовую оценку.

Ранее на Кубани случилась массовая драка с участием школьников. Один из них получил серьезные травмы, его госпитализировали. Медики провели ему трепанацию черепа, пока что подросток находится в тяжелом состоянии.