Драка с поножовщиной произошла в Люблино. Есть пострадавшие

На юго-востоке Москвы произошла драка. Один из участников нанес противнику ножевые ранения. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

В результате пострадал мужчина 22-23 лет. Как рассказал сам пострадавший, конфликт завязался у рынка в Марьино. В нем участвовало пять человек. В ходе потасовки один из них достал нож и ранил мужчину. Затем нарушители убежали.

Потерпевший смог самостоятельно дойти до ближайшего магазина. Там ему охранник вызвал скорую помощь и полицию. По предварительным данным, он получил ранение в левую руку.

На месте работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.