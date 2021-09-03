Драка с поножовщиной произошла между пациентами челябинской больницы

Пациенты больницы в Челябинске подрались, а затем один ранил ножом другого. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД.

У мужчин произошел конфликт, который перерос в драку. В результате один из них ударил оппонента ножом.

«По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия)», — рассказали в пресс-службе.

Пострадавшего доставили в больницу с ранением груди. Нападавший задержан, идет расследование.