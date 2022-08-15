Драка произошла после ДТП в Екатеринбурге

Двое мужчин подрались из-за ДТП в Екатеринбурге 14 августа. Об этом сообщил Tagilcity.ru со ссылкой на группу «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

Водитель Lifan припарковал машину рядом с подъездом. Мужчина, который находился на заднем сиденье, открыл дверь. В этот момент в нее въехала Lada, которая двигалась задним ходом. Пассажир иномарки вышел из машины и напал на водителя отечественного автомобиля. В результате драки владелец Lada заработал серьезные травмы.