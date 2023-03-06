Происшествия 06 марта 2023, 14:31 Драка, после которой четыре человека попали в больницу, произошла в одном из баров Казани

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В одном из баров Казани на улице Ямашева трое мужчин устроили драку. Один из них защищал честь своей жены. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на «Татарстан 24».

Как рассказали журналисты, мужчина, отдыхая с супругой в баре, познакомился с двумя посетителями заведения. В какой-то момент компания решила покурить. Мужчине не понравилось, что один из новых друзей якобы оскорбил его жену. Он достал бритву и набросился на обидчика.

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В результате вся компания была доставлена в больницу. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

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