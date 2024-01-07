Происшествия 07 января 2024, 00:37 Драка между сотрудницами магазина закончилась госпитализацией в Петербурге «Фонтанка»: уборщица супермаркета напала на другую сотрудницу в Петербурге Freepik

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Драка произошла между работницами супермаркета в Петербурге. Уборщица магазина напала на другую сотрудницу. В результате конфликта одна из его участниц получила закрытую черепно-мозговую травму, сообщила «Фонтанка».

По данным издания, конфликт произошел в супермаркете по адресу: Малая Бухарестская улица, дом 4.

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В результате драки пострадала 50-летняя работница магазина. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом скулы и шейного отдела позвоночника. Врачи оценивают состояние женщины как удовлетворительное.

В конце декабря 2023 года 40-летняя женщина напала на врачей московской поликлиники, обвинив их в заражении коронавирусом. В результате конфликта врач-терапевт получила черепно-мозговую травму, кроме того, пациентка расцарапали ей лицо.