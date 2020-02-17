17 февраля 2020, 18:53
Драка между пациентом на костылях и хирургом произошла в Карачаево-Черкессии
Пациенты набросились на дежурного врача-хирурга в больнице селения Учкекен в Карачаево-Чекессии после отказа в оказании помощи. Об этом сообщило РИА ФАН.
Мужчина на костылях обратился к врачу, однако из-за обращения «сынок» получил отказ в помощи. Кроме того, врач нецензурно выругался в адрес пациента.
Свидетель конфликта заступился за обиженного больного и ударил врача в лицо. Завязалась драка, которую разняли другие пациенты.
В Сеть попала видеозапись с дракой.
Пресс-служба МВД по Карачаево-Черкессии подтвердила факт инцидента. Правоохранители проводят проверку.