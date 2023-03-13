Происшествия 13 марта 2023, 16:04 Драка между мужчинами произошла в одном из баров Казани

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Вечером 11 марта в одном из пивных магазинов в Казани, где также находится бар, произошла драка между двумя разными компаниями мужчин. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на Telegram-канал «Казань на минималках».

Как сообщили очевидцы, во время драки один мужчина сильно пострадал от ударов ногами.

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«В итоге чуть не убили, мужчина вырубился», — говорится в сообщении посетителей заведения.

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В настоящее время правоохранительные органы разыскивают участников конфликта.