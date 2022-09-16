Мужчина пострадал во время ссоры с приятелем на улице Будапештской в Петербурге | 360°

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16 сентября 2022, 13:17

Мужчина пострадал во время ссоры с приятелем на улице Будапештской в Петербурге

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В Санкт-Петербурге Фрунзенский районный суд вынес наказание уроженцу Узбекистана, который устроил драку в кафе на улице Будапештской. Об этом написало издание «Петроград».

Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, конфликт между мужчинами случился в кафе «Кумуш». Ссора произошла на дне рождения дочери обвиняемого. Отец именинницы повздорил со своим другом, а затем ударил его лбом в лоб. Потерпевшему, у которого пошла кровь, вызвали скорую помощь.

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Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Ему назначили год тюрьмы условно с испытательным сроком в один год.

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Драки

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