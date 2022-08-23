Драка из-за одежды произошла в магазине Екатеринбурга

Двое жителей Екатеринбурга устроили драку на кассе магазина в торговом центре «Мега». Причина конфликта заключалась в том, что мужчины не смогли поделить одежду. Об этом сообщило РИА ФАН.

Ситуация произошла вечером 21 августа. Между людьми завязалась серьезная драка из-за одежды магазина, который уходит с российского рынка. В результате одному из участников конфликта сломали нос. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, передали «Дни.ру».