Происшествия 22 мая 2023, 17:53 Драка футбольных фанатов произошла в москве после матча «Спартак» — ЦСКА

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В Москве фанаты «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку после матча. Об этом сообщили «Новые известия» со ссылкой на соцсети.

Местом потасовки стал ресторан «Гамбринус» на улице Сергия Радонежского. Драка началась с одного удара, но очень быстро она насчитывала уже около 40 участников. Сотрудникам Росгвардии даже пришлось вызвать подкрепление. В итоге правоохранители задержали 10 нарушителей, в их отношении составили протоколы о хулиганстве.

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