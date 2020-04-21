Драка доставщиков еды в Санкт-Петербурге попала на видео

В Сети появился ролик, на котором люди, одетые в куртки, похожую на форму сервиса «Яндекс.Еда», подрались в Санкт-Петербурге около станции метро «Электросила».

Потасовка произошла 21 апреля около ресторана быстрого питания «Макдональдс» около ТЦ «Электра» на Московском проспекте.

Неизвестно, что стало причиной побоища, но на видео попал момент, когда на курьера напал мужчина и повалил его на землю. Пострадавший ответил обидчику. Затем к ним подбежали свидетели инцидента и попытались их разнять.