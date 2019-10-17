Драка авиадебошира и полицейского в Челябинске попала на видео

11 октября 43-летний житель Еткульского района Челябинской области курил и нецензурно выражался в зале вылета челябинского аэропорта.

Пассажира не допустили на рейс, и сотрудники транспортной полиции забрали нарушителя в дежурную часть аэропорта для составления протокола. Там мужчина набросился на стража порядка.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как после эмоционального спора мужчина бросается на полицейского и бьет его по лицу.

На дебошира завели дело о применении насилия в отношении представителя власти.