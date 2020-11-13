13 ноября 2020, 14:17
Драка 12 человек у бара в Санкт-Петербурге попала на видео
Потасовка с участием 12 человек произошла у бара в Санкт-Петербурге в четверг, 12 ноября. Драка попала на видео, информирует ИА «Невские Новости».
Уточняется, что конфликт между людьми завязался внутри заведения. Позже мужчины переместились на улицу. После неудавшихся переговоров герои видеоролика начали драться. Время от времени они падали на тротуар, но потом вставали продолжали нападать друг на друга.
Конфликт не остался незамеченным представителями правопорядка. В конце ролика к месту происшествия подъехала полицейская машина.