Драка 12 человек у бара в Санкт-Петербурге попала на видео

Уточняется, что конфликт между людьми завязался внутри заведения. Позже мужчины переместились на улицу. После неудавшихся переговоров герои видеоролика начали драться. Время от времени они падали на тротуар, но потом вставали продолжали нападать друг на друга.

Конфликт не остался незамеченным представителями правопорядка. В конце ролика к месту происшествия подъехала полицейская машина.