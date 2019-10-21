СМИ: из квартиры режиссера Хамдамова похитили драгоценности

Вечером в минувшую субботу, 19 октября, в полицию поступило заявление о пропаже ценностей из квартиры. Как рассказал Хамдамов, примерно за неделю до случившегося к нему домой заходил старый знакомый, некий Роман. На следующий день после недолгих посиделок с гостем 75-летний режиссер недосчитался в шкатулке старинных серег, кольца с рубином, броши-камеи и часов с ласточкой из бриллиантов.

Хамданов предположил, что гость мог найти и забрать ювелирные изделия, пока сам хозяин был в другой комнате. Правоохранители начали расследование.

Рустам Хамдамов — кинорежиссер, художник и сценарист. Он окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии. Его творчество насчитывает множество сценариев, а также легендарную короткометражную киноленту 60-х годов «В горах мое сердце». Работы Хамдамова как художника получили мировое признание. Они находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, в музеях США и Италии, а также в частных коллекциях.

В 2003 году Хамдамов получил гран-при «Культурное достояние нации», а также стал первым российским художником, чьи работы стали частью коллекции Государственного Эрмитажа при его жизни.