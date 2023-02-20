Происшествия 20 февраля 2023, 12:54 Драчуна-рецидивиста из Тюменской области осудили на три года

Читать 360tv в

В Тюменской области вынесли приговор мужчине, который трижды за год избил своего приятеля. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

Как стало известно, ссоры происходили в деревне Пелевино Сладковского района. В августе 2022 года драчун дважды ударил знакомого отверткой, в октябре — набросился на него же с колуном для дров, а потом добивал ногами. Еще через месяц произошла последняя драка, уже без применения подручных средств.

Реклама

В суде драчун раскаялся, но это не помогло. Его приговорили к трем годам колонии общего режима.

Реклама