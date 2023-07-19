Происшествия 19 июля 2023, 11:03 Драчуна из бара в центре Москвы заключили под стражу Суд заключил под стражу мужчину, который избил бокалом посетителя бара в центре Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве суд заключил под стражу мужчину за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью одному из посетителей бара на 1-й Тверской-Ямской улице. Против него возбудили дело по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Злоумышленник покинул место совершения преступления, однако при координирующей роли прокуратуры спустя несколько дней был установлен и задержан», — говорится в сообщении.

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В ведомстве рассказали, что 49-летний мужчина поссорился в баре с другим посетителем. Во время конфликта он нанес несколько ударов бокалом по голове оппоненту. Пострадавшего госпитализировали в одну из столичных больниц.

Ранее другого москвича заподозрили в жестоком избиении мужчины у бара в центре столицы. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.