19 июля 2023, 11:03
Драчуна из бара в центре Москвы заключили под стражу
Суд заключил под стражу мужчину, который избил бокалом посетителя бара в центре Москвы
В Москве суд заключил под стражу мужчину за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью одному из посетителей бара на 1-й Тверской-Ямской улице. Против него возбудили дело по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«Злоумышленник покинул место совершения преступления, однако при координирующей роли прокуратуры спустя несколько дней был установлен и задержан», — говорится в сообщении.
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В ведомстве рассказали, что 49-летний мужчина поссорился в баре с другим посетителем. Во время конфликта он нанес несколько ударов бокалом по голове оппоненту. Пострадавшего госпитализировали в одну из столичных больниц.
Ранее другого москвича заподозрили в жестоком избиении мужчины у бара в центре столицы. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Драки
Москва 2023
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