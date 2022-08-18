Дознаватели МЧС возбудили дело по факту лесных пожаров под Рязанью

Дознаватели МЧС возбудили уголовное дело по факту двух пожаров в Кудомском участковом лесничестве в Рязанской области, сообщил источник ТАСС в экстренных службах региона. По его словам, причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем.

Дело возбудили по статье об уничтожении или повреждении лесных насаждений. В настоящее время специалисты устанавливают людей, причастных к пожарам в лесничестве.

Ущерб от двух пожаров превысил 3,5 миллиона рублей. Первый произошел 7 августа, второй — через день.

В Рязанской области продолжают ликвидировать четыре очага природных пожаров на площади более 180 гектаров. Два из них локализовали на 146 гектарах. По данным спасателей, угрозы населенным пунктам нет. В регион направили самолет-амфибию Бе-200, два самолета Ил-76, вертолет Ми-26 и три вертолета Ми-8 МЧС России.

Запах гари от лесных пожаров в Рязанской области накануне дошел до Москвы. Жители столицы и Подмосковья снова пожаловались на смог. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе усилили противопожарную охрану, а на помощь Рязанской области направили дополнительные силы и технику.